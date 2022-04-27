В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемых по делу о взрыве в подъезде Суд Санкт-Петербурга арестовал четверых обвиняемых по делу о взрыве в подъезде жилого дома

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге четверо задержанных по делу о взрыве в подъезде жилого дома отправлены под арест. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города. По данным следствия, они заложили взрывное устройство в подъезде десятиэтажного дома в Санкт-Петербурге.

Невский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Хайдакина. Срок меры — 25.06.2022, — говорится в сообщении пресс-службы.

Такая же мера пресечения была избрана в отношении жительницы Москвы Софьи Хмелевой и двух несовершеннолетних — брата и сестры.

По данным следствия, данный квартет ночью 25 апреля заложил заложил неустановленное взрывное устройство у квартиры на лестничной площадке восьмого этажа в доме по Товарищескому проспекту.

После чего привели взрывное устройство в действие, от чего произошел взрыв, однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам: потерпевший не был поражен взрывной волной ввиду конструктивных особенностей квартиры, — заключили следователи.

Согласно информации СК, соучастники вступили в сговор с неустановленным лицом в рамках интернет-общения и согласились на преступление за деньги. После этого они купили фейерверк и отправились в Санкт-Петербург, где и подожгли фейерверк в указанном месте.

По информации правоохранителей, в квартире проживает мужчина 35 лет, ранее он получал угрозы. Заказчик преступления устанавливается.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. По его словам, в подготовке националистам помогали «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».