В Самарской области школьника задержали за подготовку теракта СК РФ сообщил о задержании в Самарской области 15-летнего подростка по делу о подготовке теракта

Фото: СК РФ по Самарской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о подготовке теракта в отношении 15-летнего подростка из Самарской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным следствия, подозреваемый планировал поджечь здание школы, для чего уже приобрел зажигательную смесь.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, — сообщили в пресс-службе.

Подростка задержали вблизи тайника, где он хранил четыре бутылки с зажигательной смесью. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно о задержании двух женщин, которые устроили поджоги зданий военных комиссариатов в Челябинской области. По информации Telegram-канала SHOT, первой задержанной оказалась 54-летняя инженер Челябинского завода металлоконструкций, устроившая поджог военкомата в Копейске. Вторая задержанная — 38-летняя сотрудница АЗС.

Оба поджога были совершены по одинаковой схеме. Женщины пытались поджечь здания с помощью «коктейля Молотова». Первую подозреваемую задержали спустя минуту после поджога, а вторую прямо на месте. Мотивы женщин устанавливаются, решается вопрос об избрании меры пресечения.