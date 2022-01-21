В Самаре сообщили о минировании детских садов и школ

В Самаре появилась информация о том, что местные школы и детские сады были заминированы. Городская администрация сообщила, что проводит проверку и эвакуация учащихся пока не происходила, передаёт РИА Новости. Сегодня, 21 января, в разных городах Россия также сообщали о минировании образовательных учреждений.

Все школы и детсады в Самаре проверяют после сообщения о «минировании», эвакуация не проводилась, — сообщила мэрия города.

21 января все школы и детские сады Саратова также отменили занятия из-за сообщений о минировании.

Накануне сообщения с угрозами минирования получили школы Симферополя и Севастополя, а также севастопольский филиал МГУ, Морской колледж и СевГУ. 20 января угрозы поступали в школы Тюмени, Челябинска и Магадана.

После новогодних каникул из-за аналогичных угроз были эвакуированы сотни учебных заведений в крупных российских городах. По мнению силовиков, угрозы поступали из-за рубежа.