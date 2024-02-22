«Страшно отпускать ребенка»: саратовчанка о нападении собаки на девочку В Саратове призвали решить проблему с собаками после нападений на детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратове, где собака напала на семиклассницу, развелось очень много бездомных животных, сообщила NEWS.ru местная жительница Ольга. Она призвала администрацию города заняться этим вопросом. Женщина призналась, что ей самой страшно отпускать своего ребенка на улицу.

Очень много бездомных собак у нас в городе появилось. Бегают, кидаются на людей. За последнюю неделю уже слышала о двух случаях, когда они нападали на людей. Вот недавно девочку из моего дома покусали. Очень хочется, чтобы администрация города прислушалась и помогла своим гражданам. Мне уже страшно отпускать своего ребенка на улицу, — поделилась собеседница.

О нападении собаки на 13-летнюю девочку сообщил портал «Взгляд-инфо». По данным издания, семикласснице диагностировали рану голени и госпитализировали.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Он также потребовал предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили появившиеся в СМИ новости о нападении собаки на ребенка 17 февраля в районе СНТ «Надежда». Как рассказал изданию местный житель, у девочки зафиксировали рваные раны. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9. Кроме того, очевидцы утверждают, что на ребенка набросилась не бездомная собака, а пес, находившийся на самовыгуле.