https://static.news.ru/photo/c26e47ba-62e2-11ea-9645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил использовать полученный президентский грант на социальные выплаты работающим ветеранам, которые лишились пособий в 2017 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Речь идёт о гранте в размере 1,45 млрд рублей, который область получила по результатам оценки реализации национальных проектов в субъектах РФ.

Считаю, что такое решение было бы справедливым. Уверен, что люди нас поддержат, — сказал самарский губернатор.

Глава региона также отметил, что «отдать долги» старшему поколению особенно важно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит из федерального бюджета средства в размере более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Премьер уточнил, что ветераны должны получить эти средства в апреле—мае. Он подчеркнул, что задача правительства — обеспечить своевременное поступление выплат.