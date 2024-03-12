В S7 сообщили о работе над урегулированием претензий ФАС

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Авиаперевозчик S7 Airlines ведет работу по решению вопросов, которые возникли у Федеральной антимонопольной службы РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что S7 подала апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы по предупреждению ФАС еще 29 февраля, сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения.

На прошлой неделе мы получили уведомление ФАС о возбуждении дела, связанного с неисполнением ранее выданного предупреждения о ценовой политике авиакомпании. Однако ранее, еще 29 февраля, S7 Airlines подала апелляцию на решение Арбитражного суда г. Москвы по предупреждению ФАС. Решение суда первой инстанции не вступило в силу, вопрос в настоящий момент в стадии рассмотрения. Мы работаем над урегулированием данного вопроса, — отметили в компании.

Во вторник, 12 марта, служба возбудила дело в отношении перевозчика. S7 не исполнил предупреждение ведомства о необходимости разработать ценовую политику. От компании требовалось рассчитать и установить плату за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне, а также правила определения отклонения от него. ФАС установила, что S7 продает авиабилеты по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Ведомство пришло к выводу, что различия цен не связаны с качеством оказания услуг на борту.