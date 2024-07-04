Россияне смогут путешествовать в стеклянных вагонах РЖД планирует разработать прозрачный туристический вагон в декабре 2025 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава РЖД Олег Белозеров в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах компании создать прозрачный вагон в составе туристического поезда. По его словам, проект могут разработать в декабре 2025 года.

В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. Но это декабрь 2025 года, — заявил Белозеров.

По его словам, идея «сделать именно такой необычный подвижной состав» возникла, поскольку в России очень красивая природа. Он также добавил, что РЖД регулярно обновляют подвижной состав, в частности, в ряде поездов есть обзорные вагоны, есть — предназначенные для проведения различных мероприятий, а также вагоны-лектории.

Ранее представители РЖД заявили, что сотрудники компании не разрешают провожающим заходить в вагоны «Сапсанов» и некоторых скоростных составов, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Такой ответ последовал на жалобы пассажиров в Telegram-каналах. Пользователи сетовали на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования.

До этого сообщалось, что РЖД намерены запустить обновленный скоростной поезд «Аврора» на линии Санкт-Петербург — Москва в конце этого года. Отмечается, что вагоны в нем будут со стандартной и улучшенной компоновкой мест.