https://static.news.ru/photo/fb90eec4-68e3-11ea-acc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Схему перехода сотрудников на дистанционный режим труда разрабатывается руководством ОАО «РЖД» из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает корпоративная газета перевозчика «Гудок». По её данным, о принятии компанией этого решения рассказал генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Белозёров подчеркнул, что РЖД не может остановить работу полностью, «все объёмы» и перевозки, по его словам, должны быть сохранены.

Предлагаю не терять голову, работать слаженно и строго соблюдать все ограничительные меры и рекомендации, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поезда между Россией и Белоруссией продолжат курсирование по графику, однако пересечь границу в сторону РФ на них смогут только россияне, рассказали в РЖД.