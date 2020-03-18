Схему перехода сотрудников на дистанционный режим труда разрабатывается руководством ОАО «РЖД» из-за ситуации с коронавирусом.
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Белозёров подчеркнул, что РЖД не может остановить работу полностью, «все объёмы» и перевозки, по его словам, должны быть сохранены.
Предлагаю не терять голову, работать слаженно и строго соблюдать все ограничительные меры и рекомендации, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что поезда между Россией и Белоруссией продолжат курсирование по графику, однако пересечь границу в сторону РФ на них смогут только россияне, рассказали в РЖД.