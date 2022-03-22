В РЖД пообещали не допустить повышения цен на билеты

ОАО «РЖД» постарается не допустить роста цен на билеты в 2022 году. Об этом гендиректор компании Олег Белозеров заявил ходе открытого диалога в Совфеде. Он также напомнил о регулярном предоставлении льгот для различных категорий пассажиров, передаёт ТАСС.

Считаем важным сохранить без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов, — сказал Белозеров.

Ранее в компании предложили субсидировать 50-процентную скидку на перевозку школьников в течение всего года и включить эти расходы в федеральный бюджет. Высвобождённые средства предполагается направить на развитие пригородных перевозок.

В конце февраля в РЖД организовали запуск дополнительных поездов для вывоза пассажиров из южных городов России в связи с действием режима закрытого неба для пассажирских самолётов. При этом цены на билеты компания зафиксировала, чтобы рост спроса не влиял на стоимость проезда.