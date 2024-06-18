В РЖД ответили на жалобы пассажиров из-за запрета на проводы в поезде РЖД: провожающие не могут заходить в вагоны «Сапсана» с 25 февраля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Представители РЖД заявили РИА Новости, что сотрудники компании не разрешают провожающим заходить в вагоны «Сапсанов» и некоторых скоростных составов, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Такой ответ последовал на жалобы пассажиров в Telegram-каналах. Пользователи сетовали на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования.

Согласно приказу Министерства транспорта России от 25 февраля 2022 года № 60, провожающие в вагоны высокоскоростного поезда «Сапсан» на начальных и промежуточных станциях не допускаются, — напомнили в РЖД.

В компании отметили, что правило действует со дня вступления документа в силу. Также в РЖД сослались на приказ Минтранса России № 4 от 9 января 2024 года. Согласно документу, сопровождающие не могут заходить в скоростные поезда № 728/727, № 747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва, которые следуют по Октябрьской железной дороге.

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