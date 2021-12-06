В РЖД назвали дату возобновления железнодорожного сообщения с Финляндией

Пассажирское железнодорожного сообщение России с Финляндией будет восстановлено 12 декабря, сообщили в РЖД. В расписание вновь вернутся скоростные поезда «Аллегро», следующие по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Рейсы будут выполняться дважды в день — рано утром и днём.

С 12 декабря после длительного перерыва в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки, — говорится в сообщении.

Как отмечается, для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в поездах дальнего следования, курсирующих в российско-финляндском сообщении, будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. В частности, перед посадкой в поезд у пассажиров измерят температуру бесконтактным способом, а в течение всей поездки им будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Также гражданам Финляндии, въезжающим на территорию России, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за три календарных дня. При этом въезжающие на территорию Финляндии пассажиры должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в Финляндии вакциной.

Несмотря на возобновление железнодорожного сообщения между странами Финляндия до сих пор оставила в силе ограничения на выдачу туристических виз гражданам России.

В настоящее время финские визовые центры принимают заявления на выдачу виз только от некоторых категорий граждан. В их числе лица, имеющие многократную шенгенскую визу с истекшим сроком действия, которая выдана Финляндией на срок не менее двух лет, члены семьи граждан Финляндии, водители международных грузов, владельцы дипломатических и служебных паспортов, сезонные рабочие.