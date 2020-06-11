В Рязанской области прошло отпевание погибшего в ДТП с Ефремовым водителя

https://static.news.ru/photo/152b9f40-abe8-11ea-afbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В храме села Константиново отпели второго участника аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов в центре Москвы, Сергея Захарова. Об этом рассказал один из местных жителей.

Мужчину похоронят на его родине, в селе Кузьминское Рыбновского района в Рязанской области.

Матери Сергея мы долго не говорили, что ее сын погиб — она уже старая, здоровье у нее не очень. А тут пришлось сказать, и она попросила отвезти ее в церковь попрощаться с ним, — сказал собеседник «Интерфакса».

По словам жителя села Кузьминское, особенно тяжело сейчас жене погибшего водителя. Несколько дней назад она похоронила мать, а теперь погиб муж.

Сергей Захаров работал в столице водителем-курьером.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, родственники водителя-курьера Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова, отказались разговаривать с журналистами, которые приехали на прощание с мужчиной в Рязанскую область.