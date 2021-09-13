В Рязанской области осуждённых предложили отправить на строительство домов

Руководство строительной группы компаний «Единство» предложило использовать на проектах строительства новых домов в Рязанской области труд заключённых. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН России.

Возможное сотрудничество обсуждалось на рабочем совещании гендиректора ГК «Единство» Антона Воробьёва с начальником рязанского УФСИН Александром Комковым.

Стороны также обсуждали возможность использования труда осуждённых к принудительным работам на строительных объектах, — говорится в сообщении.

Комков отметил, что рязанские осуждённые могут не только непосредственно участвовать в строительстве зданий, но и выпускать металлические изделия, различные стройматериалы и спецодежду для рабочих на базе учреждений. Какое количество отбывающих наказание россиян планируется привлечь к труду на объекте застройщика, стороны переговоров не уточнили.

Ранее начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Елена Коробкова сообщила, что заключённым могут сократить сроки пребывания в местах лишения свободы, если они будут работать на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ).