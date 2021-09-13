В Рязанской области осуждённых предложили отправить на строительство домов
Александр Чеков
Александр Чеков
17:13, 13 сентября 2021
Строительная площадкаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководство строительной группы компаний «Единство» предложило использовать на проектах строительства новых домов в Рязанской области труд заключённых. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН России.
Возможное сотрудничество обсуждалось на рабочем совещании гендиректора ГК «Единство» Антона Воробьёва с начальником рязанского УФСИН Александром Комковым.
Стороны также обсуждали возможность использования труда осуждённых к принудительным работам на строительных объектах, — говорится в сообщении.
Комков отметил, что рязанские осуждённые могут не только непосредственно участвовать в строительстве зданий, но и выпускать металлические изделия, различные стройматериалы и спецодежду для рабочих на базе учреждений. Какое количество отбывающих наказание россиян планируется привлечь к труду на объекте застройщика, стороны переговоров не уточнили.
Ранее начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Елена Коробкова сообщила, что заключённым могут сократить сроки пребывания в местах лишения свободы, если они будут работать на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ).