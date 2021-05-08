В Рязани неизвестный выпустил из приюта на улицы 500 бездомных собак

https://static.news.ru/photo/e0583686-b0e4-11eb-9c7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рязани из центра передержки бездомных собак неизвестные в ночь на 9 мая выпустили на волю около 500 собак. Предполагается, что это мог сделать бывший сотрудник приюта, сообщает издание 7×7.

Примерно в 03:00 по местному времени замки на воротах были срезаны, а также были повреждены две камеры наблюдения. Неизвестные открыли ворота и выпустили собак на улицы города. Три собаке в итоге погибли — двух загрызли бездомные псы, а ещё одна попала под машину.

Большинство выпущенных животных бегали по улицам города. С утра их заметили горожане и вызвали полицию и МЧС. К счастью, собак удалось вернуть в приют к 11 утра.

Работники приюта сказали, что не знают, кто именно это мог сделать, но уверены, что это был человек, знакомый с территорией и не боявшийся собак. По их словам, один сотрудник ранее обещал им «такое устроить».

В приюте живут разные собаки, ожидающие, пока их наконец-то заберут домой. Среди них есть и агрессивные животные, поэтому их выпуск на улицы мог закончиться плачевно не только для самих четвероногих, но и для горожан.

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