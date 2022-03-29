В Рязани ищут новых хозяев для сбежавшей из Донецка кошки

В Рязани ищут новый дом для кошки Триши, которая прибыла вместе с другими животными из Донецка после начала спецоперации на Украине. В Службе по контролю за безнадзорными животными сообщили, что животное испытало сильный стресс из-за происходившего в Донбассе, пишет «МК в Рязани».

Да, беженцами бывают не только люди. Зеленоглазая малышка прибыла с остальными животными в один из рейсов. Как и все, натерпелась там страха и из-за этого, конечно, стрессует, но потихоньку уже оттаивает, успокаивается и даже начала отъедаться, — сообщили в ведомстве.

Несмотря на серьёзный и воинственный вид, который придает кошке её пятнистый окрас, животное очень ласковое. Трише около года, она стерилизована, привита и обработана от паразитов.

Ранее в России зафиксировали 490 тысяч человек, прибывших с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию, большинство из которых приехали из частично признанных республик. Отметим, что среди пересёкших российскую границу насчитывается порядка 100 тысяч детей.