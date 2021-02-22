В ряде российских регионов превышен порог заболеваемости ОРВИ

https://static.news.ru/photo/12a21e06-75a6-11eb-b08c-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в девяти российских регионах порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

В России на седьмой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в девяти субъектах, — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, среди детей до двух лет этот показатель превышен в трёх регионах, в возрастных группах от трёх до шести лет — в трёх регионах, от семи до 14 лет — в пяти регионах. Среди подростков старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 18 российских субъектах.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский заявил, что весной 2021 года нового пика заболеваемости COVID-19 в России может и не последовать. По его словам, позитивно влияет на ситуацию постепенное расширение вакцинации и то, что коронавирус в стране успешно учатся лечить.