В ряд российских регионов придут сильные морозы

В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидаются сильные холода. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, морозы до минус 35–40 градусов придут на юг Красноярского края, в Хакасию, Забайкалье, Иркутскую область, Туву, Бурятию и на Чукотку.

На юге Сибири аномалии отрицательные. На юге Красноярского края, в Хакасии, Забайкалье, Иркутской области, Туве, Бурятии настоящая сибирская зима — температура ночью будет опускаться до минус 30–35 градусов, — сообщил синоптик.

На Чукотке столбики термометров опустятся до отметки 35–40 градусов.

Как заявил ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, несмотря на аномально тёплую погоду в Москве, ждать ранней весны не стоит, снег в этом году будет таять достаточно долго. По его словам, обычно весна приходит в столицу в феврале. Эксперт допустил, что в этом году это может произойти раньше, если со стороны Атлантики в Москву придёт «бурное» тепло. Он также предсказал плюсовую температуру днём в столице на этой неделе.

Как сообщалось, в минувшем январе погода в Московском регионе была почти на один градус выше климатической нормы. При этом осадков выпало больше на треть, а московские сугробы выросли в полтора раза выше нормы.