https://static.news.ru/photo/9caa7d32-518a-11ea-8eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил необходимость передачи знаний о Второй мировой войне молодому поколению. В противном случае, считает он, возможно повторение страшной истории.

Сегодня мы не можем этого допустить, иначе в Европе опять возникнет зерно фашизма: мы видим, как оно уже прорастает, не исключено, что это грозит глобальной катастрофой, — сказал Мягков в беседе с RT.

Исторические события времён Второй мировой войны стали чаще обсуждать в прессе после заявления президента России Владимира Путина, которое оскорбило представителей власти Польши. Теперь политики двух стран регулярно обвиняют друг друга в искажении фактов и периодически проводят аналогии с современностью.

15 февраля министр иностранных дел республики Яцек Чапутович назвал РФ угрозой Европейскому союзу. По его словам, восточное пространство организовано одним игроком — Россией. Кремль, добавил польский министр, доказал, что готов использовать силу ради достижения своих национальных интересов, писал NEWS.ru.