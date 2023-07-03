В РВИО назвали актуальным возврат российской армии на Кубу РВИО: возвращение российской армии на Кубу позволит лучше «видеть» США

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Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что вывод 30 лет назад с Кубы российского воинского контингента с последующим закрытием центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе был не выгоден Москве. По его мнению, возвращение российской армии на остров позволило бы «держать руку на пульсе» стратегического соперника — США, сообщает РИА Новости.

Благодаря нашему радиоэлектронному центру в Лурдесе мы «видели» весь юго-восток США, и то, что мы оттуда ушли, я считаю ошибкой, но такое было время — мы верили, что у нас нет врагов, хотя Вашингтон не переставал думать о нас как о потенциальном противнике, — сказал Мягков.

Историк считает, что следует рассмотреть вопрос возвращения на Остров Свободы российского военного контингента. Он был бы актуальным для защиты интересов и Кубы, и России. По словам Мягкова, Москва и Гавана развивают экономические и военно-технические связи, и такое предложение от Кубы может последовать.

Ранее сообщалось, что первый рейс из России после возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами приземлился на Кубе. В воздухе самолет авиакомпании «Россия» провел чуть более 13 часов после вылета из московского аэропорта Шереметьево. В аэропорту Варадеро самолет, как и всегда при открытии новых рейсов, встречали водяной аркой.