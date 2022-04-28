В «Руспродсоюзе» рассказали, на сколько выросла цена шашлыка В «Руспродсоюзе» заявили, что цена шашлыка в среднем выросла на 100 рублей

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость порции шашлыка из свинины на четырёх человек выросла на 93,2 рубля в сравнении с прошлым годом, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, что наибольший прирост к стоимости показало именно мясо, пишет «360».

Средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек выросла на 93,2 рубля, — отметил Леонов.

Речь идёт о классическом рецепте этого блюда, в состав которого входит маринад из полкило лука, 15 миллилитров уксуса, соли и перца, а также полтора килограмма мяса — его должно хватить на четырёх гостей.

Леонов отметил, что средняя стоимость шашлыка из свинины составит 675 рублей против 581,8 в 2021 году, аналог из куриного мяса обойдётся россиянам в 351,6 рубля вместо 281,3 рубля. Шашлык из индейки оказался самым дорогим: 708,7 рубля по сравнению с прошлогодней ценой в 619,4 рубля.

Ранее шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что при выборе мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его эластичность, цвет и аромат. Для этого перед покупкой его нужно прощупать и почувствовать запах.