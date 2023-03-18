В РУДН сменили проректора после скандала с флагами Украины

Фото: РУДН

Михаил Кацарский

Новый проректор по работе со студентами назначен в Российском университете дружбы народов (РУДН). Им стал выпускник университета Михаил Кацарский, имеющий восьмилетний опыт работы в Совете Федерации, сообщается на сайте вуза.

Кандидат юридических наук Кацарский сменил на этой должности Сергея Базавлука, при котором в вузе была организована выставка, вызвавшая скандал. На выставке студенты вывесили на стенде флаги Украины на Неделе культуры стран Европы. Стендов было много, подобные выставки в стенах учебного заведения проходят регулярно. Согласие на проведение мероприятия давал Базавлук. Минобрнауки после выставки организовало проверку в вузе, и теперь в РУДН новый проректор.

Ранее экс-капитан команды КВН «РУДН», руководитель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил NEWS.ru, что руководство университета не стоит наказывать из-за скандала с украинским флагом, поскольку он символизирует принадлежность Украины к ООН и это не является нарушением законодательства. По его словам, мероприятия, посвященные различным государствам, проходят в университете ежегодно.