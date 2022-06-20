В РУДН отреагировали на перевод из МГУ вундеркинда Тепляковой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Информация о переводе из МГУ в РУДН девятилетней студентки Алисы Тепляковой не соответствует действительности, рассказала NEWS.ru проректор по стратегическим коммуникациям РУДН Елена Апасова. Накануне Тelegram-канал «НеМалахов» заявил, что девочка перевелась из МГУ в РУДН. Источник сообщения канал не назвал.

Информация, которую транслируют некоторые Telegram-каналы и интернет-издания о переводе Алисы Тепляковой в РУДН, не соответствует действительности и является ложной, — отметила Апасова.

СМИ писали, что юная студента факультета психологии так и не сдала зимнюю сессию, однако у неё ещё есть для этого время. В МГУ собирается поступать восьмилетний брат Тепляковой Хеймдалль. Об этом в своём блоге сообщил отец детей, Евгений Тепляков. По словам Теплякова-старшего, мальчик сдал ЕГЭ с «шикарными баллами» и собирается поступать на мехмат.

Ранее Тепляков в беседе с NEWS.ru рассказал, как обстоят дела у его дочери и чем она сейчас занимается. По его словам, у девочки всё хорошо. Она прекрасно знает психологию и работает консультантом.