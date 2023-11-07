В РСТ спрогнозировали туристический бум в Китае к 2024 году Вице-президент РСТ Горин: путешественники массово устремятся в Китай в 2024 году

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Россияне стали гораздо чаще ездить на отдых в Китай, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, полностью турпоток сможет восстановиться в 2024 году и тогда тенденция обретет массовый характер. Горин отметил, что самыми популярными направлениями сейчас являются Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Между Россией и Китаем вновь действует безвизовый групповой обмен через туркомпании. Благодаря чему появилась возможность вновь путешествовать через аккредитованных туроператоров. Граждане Китая также могут посещать Россию по электронной визе, что весьма популярно. Полностью турпоток восстановиться сможет в 2024 году, тогда туристов станет намного больше. Мы уже наблюдаем возрастающий интерес. Спрос на путешествия в Китай этой осенью вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, – рассказал Горин.

Ранее Горин заявлял, что групповые безвизовые поездки станут самым востребованным вариантом путешествия в Китай, их стоимость составит от 80–90 тысяч рублей на человека. Он уточнил, что цена будет рассчитываться с учетом безвизовой групповой поездки и количества дней, так как в Китае можно организовывать комбинированные туры в Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Харбин.