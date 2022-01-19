Россиянам сообщили о росте цен на майские туры в Турцию и Египет на 30%

Цены на туры в Турцию и Египет на время майских праздников могут вырасти на 30% и больше, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе ТАСС. По его словам, это традиционное подорожание, свойственное для этого периода, поэтому выгоднее оформлять поездки заранее. Он предупредил, что в 2022-м средняя стоимость тура составит около 100 тысяч рублей.

Как правило, это такая общая история, что на 30% и более на праздники возрастает [стоимость], — сказал Барзыкин.

Вице-президент добавил, что после падения спроса цены снизятся. Согласно его данным, средняя стоимость тура в Турцию в период майских праздников достигнет 100 тысяч рублей, при этом в прошлом году поездка на двоих на неделю по системе «всё включено» стоила 80–90 тысяч рублей. Минимальная же цена за поездку в данный период колеблется в районе 35 тысяч рублей, что на 20% меньше, чем фиксировалось в новогодние праздники.

Ранее финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей «Лесная биржа» Эдуард Матвеев заявил, что россиянам, чей оклад зависит от количества рабочих смен, выгоднее брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. Если же человек трудится на сдельной работе, то особой разницы, в каком месяце уходить в отпуск, для него нет.