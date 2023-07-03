В РСТ объяснили, почему увеличился спрос на поездки в Азербайджан Вице-президент РСТ: спрос на поездки в Азербайджан вырос из-за восстановления прямого авиасообщения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на поездки в Азербайджан увеличился благодаря отмене ограничений и восстановлению регулярных рейсов, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, оба этих фактора являются очень важными для туристов при выборе направлений.

Это страна очень интересная для путешествий и это стимулирует спрос на поездки, однако, если говорить о туризме международного формата, интерес к ней всё еще не очень большой. В абсолютном количестве азиатские страны наши соседние принимают всего 8% туристов от общего объема, — рассказал Горин.

Он также добавил, что среди самых популярных направлений по-прежнему остаются Турция, Арабские Эмираты, Египет и Таиланд. А Азербайджан очень удобная страна в качестве «штаба» для стыковочных пересадок. Туристы могут сделать остановку на сутки, чтобы не утомляться. Подобная практика есть в Тбилиси и Ереване.

Снижения цен на поездки в Азербайджан также не стоит ожидать, так как цена напрямую зависит от курса валют. Пока мы не видим тенденции к укреплению рубля. Сейчас воздушного сообщения с Азербайджаном стало больше, поэтому если и ожидать снижения цен, то благодаря объему перевозки, — поделился Горин.

Ранее в Союзе туриндустрии назвали самые популярные места отдыха у россиян. По словам Дмитрия Горина, у туроператоров есть множество предложений по поездкам в ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланку. Из внутренних направлений лидерами можно считать Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и курорты Северного Кавказа.