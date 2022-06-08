Предсказан спрос на путевки в Египет среди россиян Глава РСТ Барзыкин предсказал спрос на путевки в Египет среди россиян

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Египет может стать вторым по популярности направлением на зарубежном рынке среди россиян после Турции, если устранят проблемы с объемом и надежностью перевозок, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его мнению, в этом вопросе многое зависит от антироссийских санкций Запада, пишет Lenta.ru.

Египет всегда занимал свою долю на рынке. Сейчас египетское направление может стать вторым на зарубежном рынке после турецкого. Прежде всего это зависит от объемов перевозки и от их надежности, чтобы никаких санкций против наших авиабортов не предпринималось и отдых был безопасным и комфортным, — подчеркнул Барзыкин.

По словам эксперта, ряд туроператоров уже заявили программы в Египет. Барзыкин напомнил, что обычно россияне интересуются турами в африканскую страну в весенне-осенний период. Вместе с этим глава РСТ предположил, что это направление будет востребовано и летом, так как цены в Египте ниже, чем в Турции.

Ранее Барзыкин заявил, что в летний период в Крыму не предвидится оттока туристов, так как из-за небольшого снижения спроса цены у туроператоров стали гораздо ниже. Он подчеркнул, что главной проблемой остаётся доставка туристов на полуостров.