В РСТ перечислили самые популярные направления для отдыха на 8 Марта РСТ: Санкт-Петербург и Калининград популярны для отдыха в мартовские праздники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Казань являются самыми популярными направлениями для отдыха на мартовские праздники, рассказал NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, среди туристов также востребованы города черноморского побережья. При этом Сочи лидирует среди российских курортов, отметил эксперт.

В марте праздничных дней не так уж много, поэтому туристы предпочитают путешествовать по России. Так можно отправиться в Москву или Санкт-Петербург, эти направления наиболее популярны. На втором месте по популярности черноморское побережье. Из всех мест лидирует Сочи, но есть спрос и на другие курорты. Например, Анапа, Геленджик. Также можно посетить Казань вместе с Татарстаном либо прогуляться по улочкам Калининграда, — рассказал Барзыкин.

Ранее руководитель турфирмы тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила, что туристы отдают предпочтение морским круизам из-за комфорта и возможности посетить множество различных мест за одну поездку. По ее словам, на лайнерах есть много развлечений — бассейны, спа, кинотеатры и рестораны, что «не позволит путешественникам заскучать». Турэксперт отметила, что сейчас у россиян наиболее популярен морской круиз по арабским странам.