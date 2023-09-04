В РСТ объяснили повышение цен до 30% на зимний отдых В РСТ заявили, что повышение цен на зимний отдых связано с курсом валют

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В среднем цены на зимний отдых вырастут на 10-15% по сравнению с настоящим периодом, если сравнивать с прошлым годом, то стоимость увеличилась на 30%, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, это связано с ослаблением российского рубля.

В среднем цены к зиме вырастут на 10-15%, это по сравнению с настоящим периодом, если сравнивать с прошлым годом, то цены выросли на 30%. Ровно на столько вырос валютный курс, с этим как раз и связан рост цен на туры. Основные направления, о которых идет речь — это Таиланд, Египет, Арабские Эмираты, Сейшелы, все они входят в сезон. Это вторая причина, из-за которой стоимость вырастет, — рассказал Барзыкин.

Эксперт отметил, что максимальный рост цен приходится на поездки в «высокие даты», например, школьные каникулы или Новый Год. Также стоимость заграничных туров зависит от транспортной доступности.

Российский рубль навряд ли сильно укрепится, соответственно, и цены изменятся. Еще одна причина – это перевозки, если их будет достаточно, то цены останутся стабильными и лояльными, если нет, то они взлетят. Яркий тому пример - стоимость туров в Турцию этим летом, — добавил Барзыкин.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РТС) Илья Уманский заявил о рекордном подорожании отдыха в российских санаториях. По его словам, это связано с повышенным спросом на оздоровительный туризм.