В РПЦ заявили о недостаточной защищенности приходов за границей Легойда: в большинстве стран нет возможности защитить приходы РПЦ от провокаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В большинстве государств нет возможности дополнительно защитить приходы Русской православной церкви (РПЦ) от провокаций, сказал в беседе с РИА Новости председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он подчеркнул, что приходы не являются государственными учреждениями, в отличие от посольств и консульств. Поэтому никто, кроме местных органов правопорядка, не несет особой ответственности за их безопасность.

Никаких возможностей для какой-то особой защиты в большинстве стран нет и никогда не будет. Будем молиться, чтобы наши собратья по вере встретили Рождество в мире, — заявил Легойда.

Он добавил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, вошедших в состав РФ в прошлом году, состоятся традиционные богослужения, несмотря на то что работа РПЦ осложнена из-за боевых действий.

Ранее Легойда сказал, что в зону проведения специальной военной операции на Украине отправляют фронтовых священников, однако их там пока недостаточно. По его словам, речь идет о десятках капелланов. Легойда подчеркнул, что нередко на нужды военных священников собирают народные деньги.