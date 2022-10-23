В РПЦ заявили о намерении других стран покончить с православной Русью Патриарх Кирилл: Запад хочет стереть с лица земли православную Русь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия предлагает альтернативный взгляд на мир, Бога и человека, отличный от принятого в западных странах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, это раздражает Запад, который стремится стереть православную Русь с лица земли, передает ТАСС.

Конечно, Россия для многих — бельмо в глазу, и то, что сегодня происходит, — это не просто какая-то очередная военная кампания и какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так, — цитирует патриарха агентство.

Он пояснил, что по этой причине сегодня совершаются особые молитвы за президента России, власти, воинство страны и всех тех, от кого зависит исход битвы, в которую россияне вступили не по своей воле.

В сентябре предстоятель РПЦ призывал россиян молиться за президента Владимира Путина, на котором, по его словам, лежит особая ответственность. Патриарх подчеркивал, что сегодня на Россию вновь возложена особая миссия.