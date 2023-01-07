В РПЦ заявили о недостатке военных священников в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Архивное фото

В зону проведения специальной военной операции на Украине отправляют фронтовых священников, однако их там пока недостаточно, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. По его словам, речь идет о десятках капелланов, передает РИА Новости.

Точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее, — сказал Легойда.

Он подчеркнул, что нередко на нужды капелланов собираются народные деньги. Также Легойда заметил, что волонтеры направят рождественские подарки участникам СВО.

Несмотря ни на что, даже на полях сражений в сердцах верующих найдется место для принятия благой вести о пришедшем в мире Господе, — добавил председатель отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

Ранее Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сообщил о гибели клирика псковского храма князя Александра Невского Александра Цыганова в зоне СВО. По данным канала, Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым и скончался от полученных ранений. Как пишет канал, клирик исполнял «священнический долг по окормлению воинов армии России».

До этого замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказал о гибели в ходе спецоперации на Украине настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН РФ, советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева.