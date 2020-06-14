В РПЦ заявили, что патриарх является настоятелем главного храма ВС России

https://static.news.ru/photo/1ff587aa-ae4b-11ea-9cb0-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Настоятелем собора Воскресения Христова, имеющего статус главного храма Вооруженных сил Российской Федерации уже фактически является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом сообщил ТАСС епископ председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан. При этом он отметил, что все остальные священнослужители помогают патриарху в служении в этом храме.

Он и есть настоятель. Патриарший собор — это фактически собор Патриарха Московского и всея Руси, — цитирует его агентство.

Таким образом владыка прокомментировал сообщение что патриарх сам станет настоятелем собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке.

Собор Воскресения Христова спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл провёл чин великого освящения собора Воскресения Христова в парке «Патриот» в Кубинке. Изначально церемония должна была пройти в День Победы 9 мая, однако была перенесена из-за эпидемии коронавируса.