Легойда: Пасху праздновали во время чумы, отпразднуем и сейчас

https://static.news.ru/photo/eab812d0-767b-11ea-a656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковь отмечала Пасху во времена чумы и войн, будет отмечать и во время пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что праздник Пасхи символизирует победу над смертью и всеми страданиями, и несовершенствами окружающего мира. Христиане её праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий и даже во времена, когда за это их могли придать смерти.

Пасху праздновали во время чумы, войны и прочих бедствий, отпразднуем её и сейчас. Радость Пасхи не может ставиться под вопрос никакими внешними обстоятельствами, — заявил он в интервью РИА Новости.

Легойда добавил, что при этом всё-таки необходимо учитывать вопросы безопасности, чтобы не поставить под угрозу собратьев по вере и окружающих.

NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих временно отказаться от походов в храмы. Он напомнил о примере преподобной Марии Египетской, которая спаслась и без посещения храма. Христианская святая на протяжении 47 лет находилась в уединении в пустыне, соблюдая пост.