В РПЦ заявили, что добрачные связи ведут к непрочным бракам

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Добрачные отношения приводят к тому, что молодые люди в дальнейшем не могут создавать долгосрочные союзы, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Молодые люди могут пожить вместе, а потом расстаться, но при этом уже нарушено целомудрие, при этом человек приобрёл опыт не только сексуальных отношений, но и отказа от них, и когда такие люди вступают в брак, это чревато тем, что и их следующий союз может распасться, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» митрополит Иларион.

Таким образом он пояснил, почему у православных христиан строгие правила в отношении супружеской верности и добрачных отношений. По его словам, Церковь не благословляет связи до брака, потому что они не несут «никаких обязательств».

Когда совершается таинство венчания, оно включает в себя молитвы о том, чтобы супруги сохраняли друг другу верность, — добавил митрополит.

Как писал NEWS.ru, в России нужно запретить суррогатное материнство. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Фёдор Лукьянов. Он добавил, что в качестве шагов по направлению к этой цели в РПЦ приветствуют любые меры, направленные на прекращение наиболее тяжких злоупотреблений и нарушений, связанных с суррогатным материнством.

Лукьянов заявил, что к таким относятся запрет коммерческого суррогатного материнства, оказание коммерческих услуг по сопровождению суррогатного материнства, посредничества, запрет использования суррогатного материнства иностранными гражданами, запрет на использование суррогатного материнства и других репродуктивных технологий мужчинами и женщинами, не состоящими в браке и одинокими мужчинами и женщинами. Кроме того, необходимо запретить рекламу суррогатного материнства в Интернете.