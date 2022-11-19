В РПЦ высказались против уголовного преследования за гомосексуальность Митрополит Тихон выступил против уголовного преследования за гомосексуальность

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Митрополит Псковский и Порховский Тихон

Уголовного преследования за принадлежность к ЛГБТ-сообществу быть не должно, заявил глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон в эфире телеканала «Россия 24». Однако он выступил за недопустимость пропаганды однополых отношений.

Мое мнение, что уголовных преследований, конечно же, быть не должно. Но пропаганды, ни прямой, ни косвенной, тоже быть не может. Это, я считаю, абсолютно правильно, — сказал священнослужитель.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев также предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета. Позднее депутаты Госдумы решили расширить перечень запрещенной информации, включив туда материалы, пропагандирующие не только ЛГБТ, но и смену пола.

При этом большинство россиян, по данным ВЦИОМ, считают, что сексуальная ориентация человека — это его врожденное свойство, которое нельзя изменить извне. В то же время число респондентов, которые сталкивались со случаями пропаганды нетрадиционных отношений в 2022 году — 13%.