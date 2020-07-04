В РПЦ высказались против превращения Софийского собора в мечеть

https://static.news.ru/photo/0542f0c2-bdfb-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Aleksenko/www.imago-images.de/Global Look Press

Намерение турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть вызывает тревогу у Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Мы живём в многополярном мире, многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих, — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит отметил, что в Стамбуле, где находится собор, нет недостатка в действующих мечетях и ему непонятны мотивы турецких властей. По его словам, предложения по смене статуса храма являются «недопустимым нарушением свободы вероисповедания».

Священник добавил, что по преданию, в соборе была крещена равноапостольная княгиня Ольга, в связи с чем у российских верующих к нему особое отношение. Паломники из РФ, будучи в Стамбуле, непременно стараются посетить храм. Периодически появляющиеся слухи о его превращении в мечеть тревожат и вызывают озабоченность у миллионов людей, поскольку в этом случае паломничество станет невозможным.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале июня президент Турции Реджеп Эрдоган поручил рассмотреть вопрос о преобразовании Софийского собора в мечеть. Он призвал «хорошо исследовать данную тему» и «не спешить».

Собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.