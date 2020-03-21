https://static.news.ru/photo/0b632d82-6b5d-11ea-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Мельников/Global Look Press

Введение программ сексуального просвещения в российских школах — это нарушение нравственного закона. Реализация подобной инициативы вызвала бы протест со стороны родителей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал член Церковно-общественного совета по биомедицинской этике (ЦОС), сопредседатель рабочей группы Всемирного русского народного собора по здравоохранению священник Феодор Лукьянов.

По его словам, такие программы повторяют западные аналоги, в которых детям предлагаются «считающиеся болезнями» примеры сексуального поведения в качестве нормы. Соответствующее просвещение, считает Лукьянов, не толкает человека бороться за свою мужественность или женственность и в итоге делает его несчастным и больным.

Член ЦОС подчеркнул, что в настоящее время не существует отечественной программы, которую можно было бы реализовывать вместе с семьёй.

Такое воспитание возможно только с семьёй: мама и папа могут дать нравственную оценку, а школа только информирует учащегося. В итоге непонятно, что ребёнку делать с этой информацией без нравственного содержания: она может смущать, пробуждать интерес и желание экспериментировать, — цитирует священника РИА Новости.

Как отметил Лукьянов, обычное просвещение без нравственной основы развращает человека.

Как ранее писал NEWS.ru, РПЦ подготовит перечень художественной литературы, рекомендованной для чтения детям и подросткам.