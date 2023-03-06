В РПЦ возмутились возвращением советских названий в Донбассе Митрополит Евгений назвал унизительной политику восстановления советских названий в Донбассе

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Фигура Солдата-Победителя на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР, где завершились восстановительные работы мемориала

Православные патриоты возмущены восстановлением советских названий и революционных памятников на занятых российскими войсками территориях Донбасса, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его словам, причиной этого является ностальгия по силе и славе СССР. Также он считает, что возвращение советских названий продиктовано негативным отношением Украины к Советскому Союзу, сообщает «КП — Екатеринбург».

Мы сами не разделяем тех ценностей, которые стоят за возвращаемыми памятниками и наименованиями <...> Вместо того, чтобы лгать о своей любви к СССР, лучше верните нам его силу. Не надо этих имитаций в виде возвращения советских названий. Верните нам не воспоминания о советской славе, а саму эту славу, — заявил Евгений.

Митрополит убежден, что России не следует ориентироваться на отношение украинцев к СССР и по этой причине менять названия городов и улиц в Донбассе на советские. Он назвал такую политику вторичной и несамостоятельной. Евгений подчеркнул, что российские войска должны приходить на новые территории со своей идеологией, а не с отрицанием позиции противника.

Историк Григорий Миронов ранее заявил, что в российских регионах должны пройти голосования среди граждан по вопросу переименования улиц в честь героев спецоперации. Он поддержал идею назвать один из скверов Екатеринбурга в честь Владимира Жоги и назвал это абсолютно правильным решением, которое дополнит политику государства по поддержке ветеранов СВО. Эксперт подчеркнул, что в крупных городах страны также должны быть собраны комиссии, которые будут решать, какие улицы следует переименовать в честь героев спецоперации.