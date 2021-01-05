В РПЦ вновь призвали священников носить маски в храмах

https://static.news.ru/photo/b6725524-5020-11eb-abc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Священникам следует носить маску во время исповеди и причащения верующих, а сотрудникам церкви — когда ходят по храму. Об этом заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Он напомнил, что ношение масок в храмах — объективное требование властей, которое необходимо соблюдать. По его словам, это не абсолютная защита, но она снижает риски заражения.

Священники должны носить маску при общении людьми, в том числе во время исповеди, когда происходит наиболее тесное общение священника с людьми, — это отдельно прописано в соответствующих распоряжениях, — цитирует епископа РИА Новости.

Савва добавил, что несмотря на то что о ношении маски при выносе чаши на причастие в распоряжении ничего не говорится, но логично, чтобы и в это время священник тоже надевал медицинское изделие.

При этом сотрудники храма могут оттягивать маску, когда задувают свечки, поскольку сквозь маску это сделать сложно. Во всех остальных случаях они должны носить маску.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.