РПЦ увидела знак в нападении вандала с «коктейлем Молотова» на храм Тобольская митрополия: икона в тюменской церкви уцелела при нападении вандала

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Тобольская митрополия увидела знамение в последствиях нападения вандала на церковь в Тюмени, сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий священнослужителей. Как отметили в РПЦ, икона при входе в храм не пострадала, когда злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в стену.

Даже два флакона с жидким горючим веществом, которым останавливали в Великую Отечественную войну танки, не смогли ни уничтожить, ни нанести серьезного вреда иконе, — приводит агентство заявление митрополии.

СК РФ завел уголовные дела по статьям о вандализме и повреждении имущества после попытки поджечь церковь в Тюмени. Вандал бросил «коктейль Молотова» в стену храма имени Димитрия Донского.

На представленной видеозаписи, неизвестный мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость. После поджога злоумышленник скрылся на велосипеде. Однако сотрудники правоохранительных органов установили его личность.

В начале мая 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска за поджог военкомата и осквернение российского флага. Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме. Остаток срока ему предстоит пребывать в исправительной колонии строгого режима.