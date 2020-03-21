https://static.news.ru/photo/490c3ef8-6bad-11ea-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции в храмах Московской епархии. В документе предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при крещении, причастии и соборовании.

Как ранее писал NEWS.ru, в Русской православной церкви (РПЦ) призвали не опасаться коронавируса и предложили несколько способов для избавления от тревожных мыслей.

NEWS.ru также писал, что ранее в РПЦ приняли решение увеличить объём вина при причастии из-за коронавируса. По мнению представителей Церкви, это поможет избежать распространения пандемии.