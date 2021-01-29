В РПЦ сравнили ситуацию в РФ с событиями перед Октябрьской революцией

https://static.news.ru/photo/54427a54-62fa-11eb-95b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сравнил текущую ситуацию в России с ситуацией в Российской империи перед Октябрьской революцией. Он заявил, что государство должно развиваться не революционным, а эволюционным путём.

Мы знаем, к чему привела революция. <...> Мы не должны повторять ошибок нашей истории, а социальные проблемы мы должны решать вместе, всем миром, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, перед революцией в Российской империи действовали «всякие пропагандисты», многие из которых были за рубежом, в благополучной Швейцарии, и действовали из-за границы.

Вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка, и я думаю, что виновные должны нести за это ответственность, — добавил он.

По словам митрополита, в России действительно много социальных проблем, а уровень коррупции в отдельных госструктурах очень высок, однако это не повод «призывать подростков выходить на улицы».

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там. При этом журналисты «Медузы» выяснили, что Путин был в этом дворце как минимум четыре раза, а сам объект охраняет ФСО, которая занимается обеспечением безопасности главы государства, писал NEWS.ru.