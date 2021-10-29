В РПЦ сообщили об опасности использования системы FacePay

Использование системы FacePay для оплаты проезда в московском метро представляет опасность в связи с возможной утечкой конфиденциальных данных пассажиров. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Опасность здесь заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, а фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь, конечно, очень много, — сказал митрополит.

По его мнению, использование FacePay должно быть добровольным: если человек не готов «подставить в качестве кредитной карточки своё лицо», ему никто не должен этого запрещать.

Должны сохраняться альтернативные формы оплаты, — подчеркнул Иларион.

Система FacePay начала работать в метрополитене Москвы с 15 октября. Она действует на всех станциях метро, в дальнейшем её планируют подключить на МЦК и МЦД, а также в наземном транспорте.

Чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо загрузить своё фото в приложение «Метро Москвы» и привязать к нему банковскую карту.

При проходе через турникет со специальным круглым чёрным стикером пассажира встретит камера, которая идентифицирует его, и с карты спишется сумма за проезд. Такой порядок действий был описан в пилотном проекте при тестировании проезда по данным биометрии.

За один день воспользовались FacePay порядка 25 тысяч человек. Больше всего сервис востребован на станциях метро «Выставочная», «Комсомольская», «Деловой центр», «Бауманская» и «Проспект Мира».

Ранее сообщалось, что большинство россиян выступили против сбора биометрических данных.