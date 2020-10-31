В РПЦ считают, что со священных текстов нужно снять возрастные ограничения

https://static.news.ru/photo/7db1e0fa-1b83-11eb-bff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Со священных текстов традиционных религий необходимо снять возрастное ограничение «16+». Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что верующие учат своих детей по Евангелие, по Библии. И маркировка «16+», ограничивающая доступ к текстам по возрастному признаку, выглядит абсурдно. По словам Илариона, сама идея подобного ограничения реализуется довольно произвольно, ведь книги «16+» входят в школьную программу. Однако сам ученик в магазине приобрести такое издание не может.

Священные тексты традиционных религий не должны никак маркироваться. Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой «16+». Я думаю, что это совершенно абсурдно, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, Иларион заявил, что священные книги традиционных религий должны быть включены в школьную программу по литературе. Пусть и в сокращённом виде.