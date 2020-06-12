В РПЦ считают, что общество не готово к замене бумажных паспортов

https://static.news.ru/photo/d0e5506c-ad7f-11ea-bb11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России пока не готовы отказаться от обычных бумажных паспортов и пользоваться вместо них цифровыми аналогами. Чтобы это произошло, с населением нужно провести большую разъяснительную работу. Так считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волколамский Иларион.

По словам священнослужителя, сейчас люди не доверяют электронным носителям, которые постепенно вытесняют привычные документы.

Эти электронные коды никто толком не знает — как они будут действовать, кто за ними будет скрываться, как их будут контролировать. Пока общество явно не готово к тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды, — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит отметил, что при использовании электронных документов, серьёзной проблемой является утечка данных. Этого люди тоже боятся, считает представитель РПЦ. При этом в случае с бумажным паспортом все гораздо проще. Его владелец сам несёт за него ответственность и может сберечь документ, например, спрятав в сейф.

Минкомсвязи ранее разработала проект постановления правительства, который предлагает провести в Москве с 1 июля и до конца 2020 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения «Мобильный идентификатор».

Как писал NEWS.ru, Минкомсвязь РФ намерена разработать мобильное приложение, которое в рамках эксперимента можно будет использовать в Москве вместо паспорта, к 31 августа.

Оно должно заменить паспорт при предоставлении различных государственных и муниципальных услуг. При этом в ведомстве считают, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным.