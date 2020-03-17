https://static.news.ru/photo/01dad03e-6866-11ea-b2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санитарные меры, принятые в храмах Московского региона, предлагается распространить на все епархии Русской православной церкви. Об этом заявили в Синоде, опубликовав сообщение на официальном сайте РПЦ.

Отмечается, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции в храмах Московской епархии. В документе предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при крещении, причастии и соборовании. Кроме того, приостанавливается работа воскресных школ, приходских секций и кружков.

Применять упомянутую инструкцию по благословению епархиальных архиереев в тех епархиях, где появляются случаи заражения коронавирусной инфекцией, — говорится в инструкции Синода.

В частности, в одобренной инструкции священнослужителям рекомендуется воздерживаться от «преподания руки для целования», использование одноразовых перчаток, посуды при причастии и использование ватных палочек при миропомазании.

Ранее в РПЦ допустили возможность проверки прихожан на инфекцию при входе в храмы, писал NEWS.ru.