В РПЦ регламентируют практику изгнания бесов

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В Русской православной церкви разработали проект документа, который регламентирует практики изгнания бесов. Согласно ему, обряды экзорцизма могут проводить только епископы и священники на безвозмездной основе, при этом им сначала необходимо ознакомиться с основами психиатрии, чтобы уметь вычислять симулянтов, пишет журнал «Компания».

Работа над документом длилась три года. Он включает в себя разделы «Отношение РПЦ к экзорцизму», «Исторические основания для экзорцизма», «История чина экзорцизма», а также рекомендации для совершения обряда.

Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью, для того чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем, — говорится в документе.

В РПЦ подчеркнули, что регламент необходим из-за того, что при совершении обряда иногда допускаются злоупотребления, а «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». В церкви особенно выделяют то, что экзорцизм нельзя применять для лечения расстройств психики.

В апреле прошлого года священник Николай Бабкин и религиовед Денис Батарчук заявили, что дополнительные заклинательные молитвы не нужны, потому что любой священник начинает крещение с молитв об изгнании дьявола. Однако они поддержали принятие регламента по изгнанию бесов, так как от этих сеансов в церквях отказываться пока не собираются.