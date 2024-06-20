В РПЦ рассказали, в каких условиях будет храниться икона «Троица» Икону «Троица» разместят под бронированным стеклом

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Икону «Троица» Андрея Рублева разместят в киоте с бронированным стеклом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Троице-Сергиевой лавры, на территории которой будет храниться икона. Отмечается, что киот также будет оснащен системой климат-контроля и защитой от ультрафиолетовых лучей, что позволит обеспечить надежную сохранность произведения известного русского иконописца.

Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, — рассказали в монастыре.

Отмечается, что икону доставят из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру уже 22 июня. В лавре уточнили, что 23 июня в монастыре пройдет праздничное богослужение, посвященное празднику Святой Троицы. Участие в нем примет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщалось ранее, патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. Он поздравлял верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского собора. Глава РПЦ отметил, что Господь «ограничил голос», и попросил прихожан помолиться за него.