Накануне наступления Великого поста у православных принято примиряться друг с другом.
Как
По словам завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерея Павла Великанова, просить прощения у того, с кем вообще нет никаких отношений, по меньшей мере странно.
То есть перед незнакомыми нет смысла извиняться, если речь не идёт о чине прощения в храме. Исключением могут быть публичные персоны. Они могут попросить прощения у незнакомых, например, у своей аудитории за свои дела или слова. Однако в любом случае просьба о прощении должна быть предметной.
Ранее NEWS.ru писал, что Прощёное воскресенье должно стать поводом поговорить с близкими людьми, а не днём извинений по СМС.
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