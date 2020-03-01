https://static.news.ru/photo/6efefd14-5bc5-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне наступления Великого поста у православных принято примиряться друг с другом.

Как пишет РИА Новости, чин прощения совершают вечером воскресенья, все прихожане церкви обращаются друг к другу со словами: «Прости меня, брат/сестра». А в ответ слышат: «Бог простит, и я тебя прощаю».

По словам завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерея Павла Великанова, просить прощения у того, с кем вообще нет никаких отношений, по меньшей мере странно.

То есть перед незнакомыми нет смысла извиняться, если речь не идёт о чине прощения в храме. Исключением могут быть публичные персоны. Они могут попросить прощения у незнакомых, например, у своей аудитории за свои дела или слова. Однако в любом случае просьба о прощении должна быть предметной.

Ранее NEWS.ru писал, что Прощёное воскресенье должно стать поводом поговорить с близкими людьми, а не днём извинений по СМС.