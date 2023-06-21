В РПЦ рассказали об имущественном статусе иконы Андрея Рублева «Троица» Представитель РПЦ по связям со СМИ Легойда: «Троица» останется в государственных фондах

Фото: Агентство «Москва»

Икона Андрея Рублева «Святая Троица», переданная в безвозмездное пользование Русской православной церкви, останется в государственных фондах, рассказал в беседе с KP.RU председатель синодального отдела Церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда. По его словам, представители церкви работают в теснейшем сотрудничестве с Министерством культуры России и руководством Третьяковской галереи.

Икона останется в государственных фондах, и это обеспечит соответствующий контроль со стороны государства. И это надо понимать, когда мы говорим, что храм или монастырь переданы церкви. Скажем, Новодевичий монастырь в Москве — памятник ЮНЕСКО, он не может быть передан в собственность. Но он находится в пользовании у церкви, — пояснил представитель РПЦ.

Он подчеркнул, что реликвия, которая сейчас находится в московском храме Христа Спасителя, помещена в специальную капсулу с соблюдением необходимого температурного режима и влажности. По словам Легойды, все стороны стремятся сделать все возможное, чтобы сохранить икону для следующих поколений.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Странно было бы, если бы Церковь не понимала значимости этой иконы. Церковь в первую очередь, по крайней мере точно не меньше, чем кто бы то ни было, заинтересована в сохранности иконы, — заверил эксперт.

Он добавил, что в РПЦ есть профессионалы, в задачу которых входит следить за этими вопросами в теснейшем взаимодействии с профессионалами светскими.

Ранее гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что в отношении иконы «Святая Троица» Андрея Рублева могут начаться реставрационно-консервационные мероприятия, сейчас решается вопрос о необходимости таких мер.